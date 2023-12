Meerderheid Friese Provinciale Staten voor hardere aanpak wolf

Een meerderheid in de Friese Provinciale Staten wil een hardere aanpak van de wolf door de provincie, waarbij afschot ook mogelijk moet zijn. Onder aanvoering van de BBB wordt woensdag een motie behandeld waarin het provinciebestuur wordt opgeroepen om in het derde kwartaal van volgend jaar wolvenbeleid te hebben. JA21, VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, Provinciaal Belang Fryslân en Forum voor Democratie steunen de motie.

BBB schrijft in een persbericht dat in de eerste negen maanden van 2023 zeker 51 keer vee is aangevallen door een wolf. Daarbij zijn 232 dieren gedood, meldt de partij. “Je dieren dood of zwaar verminkt aantreffen doet iets met mensen”, zegt BBB’er Dieuwke Bakker. “We horen nu veel schapenhouders die stoppen omdat ze er niet meer tegen kunnen.”

Volgens de BBB zou het geen probleem moeten zijn dat wolven niet afgeschoten mogen worden, ondanks dat het beschermde dieren zijn. De partij wijst naar Zweden, Finland en Frankrijk waar ook op de wolf wordt gejaagd “om de populatie onder controle te houden”. Ook wordt aangekondigd beleid in Gelderland genoemd. Het Gelderse beleid is tot nu toe steeds afgekeurd door rechters, omdat het tegen de geldende Europese regels ingaat.

Op Europees niveau is afgesproken dat wolven alleen in heel specifieke omstandigheden mogen worden gedood. Het dier verstoren is ook verboden, net als bijvoorbeeld met een paintballgeweer wolven willen verjagen.

De BBB wil ook dat uitkomsten van DNA-onderzoek na aanvallen op vee sneller worden gedeeld door BIJ12, het bureau dat voor de provincies onder meer wolvenzaken regelt. Zo kan sneller duidelijk worden of de aanval door een wolf is gedaan en of het steeds om dezelfde roedel wolven gaat.

In de buurt van Friesland leven minstens twee roedels wolven, een in Drenthe en een roedel rond het Drents-Friese Wold.