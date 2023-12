Je auto of motor verkopen? Trends en ontwikkelingen

Door technologische innovaties, milieubewuste consumenten en de verschuiving naar duurzame mobiliteit ondergaat de auto-industrie voortdurend veranderingen. Denk aan de opkomst van elektrificatie, autonoom rijden, online verkoop en nieuwe mobiliteitsdiensten. De komende jaren beloven verdere innovaties en verschuivingen in consumentengedrag, waardoor de auto-industrie blijft evolueren.

Als je zelf toe bent aan een andere auto die bijvoorbeeld meer aan de eisen van de tijd voldoet dan kan het verkopen van je ‘oude’ auto of motor nog best een uitdaging zijn. Waar zijn consumenten tegenwoordig naar op zoek en hoe verkoop je jouw voertuig op de meest gemakkelijke manier?

Elektrisch en duurzaam

Een opvallende trend in de autoverkoop is natuurlijk de groeiende acceptatie van elektrische voertuigen. Fabrikanten investeren aanzienlijk in de ontwikkeling van elektrische modellen om tegemoet te komen aan de vraag van consumenten die streven naar duurzamere mobiliteit. Overheden wereldwijd spelen ook een rol door stimuleringsmaatregelen en het stellen van emissiedoelen.

Het aandeel van elektrische voertuigen in de totale verkoop neemt gestaag toe, en traditionele automakers introduceren steeds meer volledig elektrische modellen naast hybride varianten. De infrastructuur voor elektrisch laden wordt uitgebreid om de zorgen over het bereik van EV’s te verminderen en de adoptie te versnellen. Alhoewel de markt voor tweedehands elektrische auto’s nog niet op stoom is, zullen consumenten steeds meer geneigd zijn om een auto te kopen die duurzamer is.

Online verkoop

Een belangrijke ontwikkeling is dat de traditionele manier van autoverkoop via dealerships evolueert naar een meer online georiënteerd model. Zo kun je je auto verkopen via OSW zonder veel gedoe. OSW biedt je de mogelijkheid om je voertuig online eenvoudig, veilig en snel te verkopen. Kritische kopers vinden namelijk steeds meer informatie op het internet en willen vaak (en terecht natuurlijk) alles van jouw auto en rijgedrag weten. Wil je tegenwoordig je auto of motor verkopen, zijn er dus verschillende belangrijke aspecten waar je op moet letten.

Zo is het belangrijk om voordat je je auto te koop aanbiedt, onderzoek doet aar de huidige marktomstandigheden. Bekijk vergelijkbare modellen en hun prijzen om een realistisch beeld te krijgen van wat je voor jouw auto kunt vragen. Zorg ervoor dat je alle relevante documentatie hebt, zoals serviceboeken, facturen en keuringsrapporten en ben eerlijk en transparant over de staat van je auto. Dit kan het vertrouwen van kopers vergroten. Maar ook de presentatie van je auto of motor is belangrijk. Reinig dus zowel het interieur als exterieur grondig en repareer kleine gebreken. Sta potentiële kopers ook toe om proefritten te maken en hun eigen inspecties uit te voeren. Dit kan hun vertrouwen vergroten en helpt bij een vlotte transactie.

Verkopen via OSW

Heb je geen zin in ongemakkelijke onderhandelingen aan de deur, tijd vrijmaken voor proefritten en de overschrijving zelf regelen? OSW biedt je de mogelijkheid om je voertuig online eenvoudig, veilig en snel te verkopen. Je kunt je volledig laten ontzorgen door hun occasion experts en een eerlijke prijs ontvangen voor je auto. Als je je voertuig op deze manier verkoopt, profiteer je van de volgende voordelen: