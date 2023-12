Sportraad: verzekeraar moet meer doen om mensen te laten bewegen

Zorgverzekeraars moeten meer doen om mensen in beweging te krijgen, zegt de NLsportraad in een brief aan het kabinet. Volgens voorzitter Michael van Praag voltrekt zich door het gebrek aan beweging anders een “stille ramp”, met alle gevolgen daarvan voor de zorg.

“Kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg is straks niet meer leverbaar als zorgverzekeraars niet wezenlijk inzetten op preventie; waaronder bewegen”, stelt de raad. De websites van de verzekeraars staan “vol met verhalen over preventie” en ook verbinden ze zich aan allerlei campagnes. Maar als het om financieel bijdragen gaat, betalen ze volgens de raad alleen wat volgens de wet strikt noodzakelijk is.

“Met de huidige zorgopgaven mogen de zorgverzekeraars de zorgplicht niet meer los zien van de noodzaak om het stijgende beroep op de zorg terug te dringen. Dat kan onder andere met preventie”, aldus Van Praag. ” Hiervoor is op termijn een wijziging van het zorgstelsel onvermijdelijk. Maar spreek zorgverzekeraars nu ook al aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid”, houdt hij de bewindslieden voor.

“Kijk samen hoe ze meer ruimte kunnen nemen om bewegen te stimuleren binnen de huidige zorgverzekeringswet”, benadrukt hij. Er zijn maar weinig organisaties die zoveel mensen bereiken als de verzekeraars, stelt hij.