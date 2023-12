Jongen (15) vast na vinden zwaar explosief onder auto Amsterdam

De politie heeft maandag een 15-jarige jongen opgepakt nadat eerder die dag een zwaar explosief was gevonden onder een auto op de Basisweg in Amsterdam-West. De tiener is opgepakt in Amsterdam-Noord.

Rond 09.15 uur werd het explosief ontdekt. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het elders onschadelijk gemaakt.

De politie spreekt van een “ge├»mproviseerd zwaar explosief” en meldt ook dat er sterke aanwijzingen zijn voor welk bedrijfspand het explosief bedoeld was. “De eigenaar van het pand is op de hoogte gebracht.”