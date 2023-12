Raad roept politiek op: denk meer aan uitvoering bij bouwbeleid

De politiek moet veel meer rekening houden met de uitvoering als ze beleid maakt voor bijvoorbeeld de bouw of de energietransitie, adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) dinsdag. Volgens de raad stokken projecten in die sectoren onder meer vanwege een tekort aan menskracht en gebrekkige organisatie.

De raad geeft het advies aan de demissionaire ministers Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken), Mark Harbers (Infrastructuur), Piet Adema (Landbouw) Micky Adriaansens (Economische Zaken) en Rob Jetten (Klimaat). Die bewindslieden zijn allen betrokken bij de fysieke leefomgeving.

De Rli vindt dat er meer ruimte moet komen voor uitvoerende partijen om aan te geven onder welke voorwaarden zij wel of niet kunnen werken of bouwen. Ook waarschuwt de raad voor het overhevelen van taken naar bijvoorbeeld gemeenten of provincies, zonder dat zij daar het benodigde geld voor krijgen. Daarnaast is vaak nog te onduidelijk wie knopen mag doorhakken, stelt de raad.

Volgens de Rli zijn nieuwe wetten of overheidslagen niet nodig. “Het gaat vooral om ander gedrag, een andere cultuur, met behulp van de beleidsinstrumenten en instanties die er zijn.” De raad is zich ervan bewust dat de aanbevelingen abstract zijn: “Dat kan niet anders; de toepassing ervan zal van geval tot geval, afhankelijk van het vraagstuk en de situatie verschillen.”

De boodschap is volgens de raad des te urgenter vanwege de kabinetsformatie. “Achter de beschaafde taal van deze onderdelen van het advies gaat echter een urgentie schuil, waarvoor wij nadrukkelijk aandacht vragen.” Volgens de raad is er in bestuurlijk Den Haag nog te veel sprake van “eenrichtingsverkeer” van beleid naar uitvoering en moeten “alle betrokken partijen” zich inzetten om uitvoering gelijk te stellen aan beleid.

Den Haag wordt vaker gewaarschuwd voor problemen bij de uitvoering van beleid. “Vrijwel alle parlementaire enquĂȘtes sinds 1945 betroffen uitvoeringsvraagstukken”, aldus de Rli.