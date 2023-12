Vakbond FNV ziet ‘onveilige, giftige werksfeer’ op ministerie VWS

Op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heerst volgens vakbond FNV een “onveilige” en zelfs “giftige” werksfeer. De bond is zich “kapotgeschrokken van de meldingen die we kregen”, zegt vicevoorzitter Kitty Jong daarover.

In een peiling onder FNV-leden die op het ministerie werken, gaven tientallen leden aan dat ze te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag, voornamelijk door leidinggevenden. Dan gaat het vooral om pesten en intimidatie. Een woordvoerder van de bond zegt dat het niet gaat om de politieke top, maar om leidinggevenden op een lager niveau.

De bond vermeldt erbij dat het gaat om een “verkennend onderzoek”. In totaal deden daar 101 mensen aan mee die voor VWS werken, van wie er 95 antwoord gaven op alle vragen. Van de ondervraagde groep had de meerderheid (62 procent) te maken met een of meer vormen van grensoverschrijdend gedrag. FNV wil dat “onmiddellijk ingegrepen wordt”. De top van het ministerie heeft volgens de bond aangegeven dit ook te willen. Zo zou er een breder onderzoek komen naar aanleiding van de signalen die bij FNV zijn binnengekomen.

FNV erkent dat de eigen peiling klein is en niet per se representatief voor de organisatie. Toch maakt de bond zich naar aanleiding van de uitkomsten “extreme zorgen” over de sfeer op het departement en de mentale gevolgen die dit heeft voor medewerkers. De peiling werd ook niet zomaar uitgezet; dat gebeurde nadat al diverse meldingen spontaan waren binnengekomen.

De mensen die in de peiling aangaven dat ze last hebben van grensoverschrijdend gedrag, geven vrijwel allemaal aan dat dit gevolgen heeft voor hun welbevinden. Ze rapporteren stress, functioneren naar eigen zeggen minder goed en meerdere respondenten zeiden zelfs weleens over zelfmoord te denken. De bond kreeg ook signalen over mensen die na een melding zelf ontslagen dreigden te worden.

FNV zegt nog niet gerust te zijn op de toezegging van VWS over nader onderzoek. Volgens bestuurder Tanja Schrijver is het nodig om “snel en vooral doeltreffende” maatregelen te nemen. “Het is tijd om actief korte metten te maken met de onveilige werksfeer bij VWS.”