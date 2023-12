Yeşilgöz: moeilijk om een oorzaak van explosiegolf aan te wijzen

Het valt moeilijk te zeggen waarom de afgelopen maanden zoveel aanslagen met explosies worden gepleegd en wie de typische daders zijn, zegt demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz. De achterliggende oorzaken zijn volgens haar “heel divers”: de georganiseerde misdaad zit achter een deel van de explosies, maar het gaat soms ook om onderlinge ruzies of kopieergedrag. Tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer zei ze niet te weten waarom in Rotterdam veel meer explosies zijn dan in Amsterdam.

Ook omdat explosies verspreid over het land voorkomen, valt een “eenduidige oorzaak” moeilijk aan te wijzen, zegt de minister. Het Openbaar Ministerie en de politie kunnen op dit moment nog geen rode lijn herkennen. Yeşilgöz zegt dat hier veel onderzoek naar wordt gedaan.

Lilian Helder (BBB) vraagt zich af of de gemeente Rotterdam iets kan leren van Amsterdam, gezien hier minder explosies zijn. Rotterdam zet extra rechercheurs in om de aanslagen te onderzoeken. “Het zou me een lief ding waard zijn als ze zich weer met andere dingen bezig kunnen houden”, zei Helder. Yeşilgöz belooft dit te bespreken met de burgemeesters van de steden, maar volgens haar is het verschil “moeilijk te duiden”.

“Het is afschuwelijk dat het gebeurt”, vindt de minister. “Je zou er maar in de straat wonen, het zouden je buren maar zijn, het zou je eigen huis maar zijn.”