Vierde dode wolf in Gelderland in december

Op de provinciale weg N302 bij Ermelo op de Veluwe is dinsdag een wolf doodgereden. Het is de vierde dode wolf in Gelderland in deze maand. Eerder kwamen twee wolven om het leven door een aanrijding met een trein en begin december werd bij Elspeet een wolf gevonden die vermoedelijk is gedood door een ander dier.

Het is nog niet bekend waar de wolf bij Ermelo vandaan kwam. Dat moet blijken uit DNA-onderzoek op het dode dier, dat in een laboratorium wordt gedaan, aldus BIJ12, het bureau dat de wolvenzaken afhandelt. Mogelijk behoorde het dier tot een van de roedels die zich op de Noord-Veluwe hebben gevestigd. Maar het kan ook een zwerfwolf zijn die op zoek was naar een eigen territorium.

Op de Veluwe zitten volgens BIJ12 zeven wolvenroedels, die dit voorjaar ook welpen hebben gekregen. Het is op dit moment niet bekend hoeveel wolven er precies op de Veluwe leven. Er zitten ook twee roedels in Midden-Drenthe en op de grens van Drenthe en Friesland. In totaal zijn dit jaar zeker 39 welpen geboren. Dit jaar zijn tot nu toe twaalf wolven omgekomen in het verkeer.