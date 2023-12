OM eist jaar cel voor poging overval op Dusan Tadic

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van een jaar tegen de 20-jarige Amsterdammer Mohamed F. voor een mislukte overval op voetballer Dusan Tadic eind juli vorig jaar. F. ontkent alle betrokkenheid. “Ik heb er niets mee te maken”, zei de rapper dinsdag in de rechtbank in Amsterdam.

Oud-Ajacied Tadic, die momenteel voetbalt bij Fenerbahçe, raakte in de nacht van 27 op 28 juli vorig jaar lichtgewond bij de poging tot straatroof in de buurt van zijn huis in Amsterdam-Zuid. Twee mannen met helmen kwamen op hem af toen hij zijn auto parkeerde in de Van Eeghenstraat na een etentje met zijn spelersmakelaar.

Tadic vertrouwde het niet toen hij de twee mannen achter een bouwtoilet zag en rende weg, waarop de mannen op de scooter de achtervolging inzetten. Na wat slalommen tussen auto’s is Tadic een paar straten verderop klemgereden, waarna hij van achteren bij de keel werd vastgepakt. Het slachtoffer wist na een worsteling te ontkomen. De profvoetballer vluchtte met kapotte kleding het Conservatorium Hotel in.

De verdachten hadden bij de mislukte overval niets buitgemaakt, ze waren vermoedelijk uit op zijn dure horloge. Tijdens de strafzaak bleek dat Mohamed F. door agenten is herkend op bewakingsbeelden. Op de beelden is te zien hoe de twee vermeende daders ruim een half uur staan te wachten op Tadic. Achteraf is een peilbaken onder de auto van het slachtoffer gevonden. Alles wijst op een beroving, zei de officier van justitie.

De agenten herkenden de verdachte met helm aan zijn typische manier van roken, waarbij hij twee vingers omhoog houdt. Volgens de advocaat zijn de herkenningen op basis van de bewakingsbeelden volstrekt onvoldoende om te gebruiken als bewijs, omdat F. een eeneiige tweelingbroer heeft met wie hij al zijn kleding deelt.

Op de plek waar de overvallers hebben gewacht en een sigarettenpeuk weggooiden, zoals te zien is op de beelden, vond de politie een peuk met daarop een DNA-spoor van F. Dit is geen direct bewijs, omdat de tweelingbroer hetzelfde DNA heeft en de broer niet wil meewerken aan aanvullend DNA-onderzoek.

De medeverdachte is afgelopen februari al veroordeeld tot zes maanden cel waarvan twee voorwaardelijk voor openlijke geweldpleging. Ook tegen hem was twaalf maanden cel geëist. Die zaak loopt nog in hoger beroep. In de zaak van F. doet de rechtbank op 2 januari uitspraak.