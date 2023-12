Vrijdag uitspraak in kort geding Chemours tegen dwangsom

De bestuursrechter in Den Haag doet naar alle waarschijnlijkheid komende vrijdag uitspraak in het kort geding dat chemiebedrijf Chemours heeft aangespannen tegen een last onder dwangsom van de provincie Zuid-Holland. Voor Chemours dreigt vanaf 1 januari een boete van 125.000 euro per keer als het opnieuw de stof trifluorazijnzuur (TFA) loost. Het bedrijf uit Dordrecht heeft de rechter gevraagd die dreigende maatregel op te schorten.

Milieudienst DCMR trof in mei bij een meting TFA aan in het afvalwater van Chemours. De fabrikant van kunststoffen heeft geen vergunning om TFA, dat door het RIVM onder de potentieel zeer zorgwekkende PFAS-stoffen wordt geschaard, te lozen. De provincie Zuid-Holland besloot dan ook een last onder dwangsom op te leggen, die vanaf 1 januari 2024 van kracht is.

Chemours en Zuid-Holland staan later op dinsdag nogmaals tegenover elkaar in de rechtbank. Dan gaat het over een andere dwangsom die door de provincie opgelegd, omdat Chemours de maximale uitstoot van een bepaalde stof zou hebben overschreden.