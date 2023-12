Noodkreet uit Drenthe: heel Nederland moet helpen bij asielopvang

De Provinciale Staten in Drenthe hebben provincies en gemeenten in heel Nederland opgeroepen om te helpen bij het opvangen van vluchtelingen en asielzoekers. Een motie met de oproep om “verantwoordelijkheid te nemen in het humaan opvangen” werd door een meerderheid van de Staten aangenomen (36-5). De partijen gebruikten de motie ook om steun te betuigen aan de Groningse en Drentse bestuurders die zich regelmatig uitspreken om de situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten.

De Drentse commissaris van de Koning, Jetta Klijnsma, riep twee weken geleden de Eerste Kamer op om de spreidingswet snel aan te nemen, zodat asielzoekers beter over het land verdeeld kunnen worden. In het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat in Groningen vlak bij de grens met Drenthe ligt, zitten al geruime tijd veel meer mensen dan is afgesproken.

Vooral gemeenten in Groningen en Drenthe springen bij. Woensdag werd bekend dat de Expohal in Assen drie maanden langer wordt gebruikt als ‘wachtkamer’ voor asielzoekers.

“Het kan niet zo zijn dat er slechts een paar gemeenten, vooral in de provincies Groningen en Drenthe, zeggen: kom maar op, we kunnen Ter Apel niet alleen laten”, zei Klijnsma woensdag in de Statenvergadering. “Werkelijk alle gemeenten in Nederland moeten hun deel nemen. Dat heeft niets te maken met hoeveel vluchtelingen hier naartoe komen. De vluchtelingen die er zijn, moet je ordentelijk huisvesten. Deze motie is een steun in de rug om Ter Apel te ontlasten. En om gemeenten die zeggen ‘zak er maar in’ bij de kop en de kont te pakken en tegen ze te zeggen: kom op, help ook eens mee.”