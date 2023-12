Drents college en Statenleden moeten meedoen aan nieuwjaarsduik

De politici in Drenthe moeten op 8 januari meedoen aan een nieuwjaarsduik in de provincie. Een motie van de partij Sterk Lokaal Drenthe met deze oproep werd aangenomen in de laatste Statenvergadering van het jaar. Alleen PVV, Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren, D66, Lijst Pormes en één lid van de zeventienkoppige BBB-fractie stemden tegen (33-8).

“Als het even kan, kom ik kijken. Maar ik duik niet mee”, zei Jetta Klijnsma, de commissaris van de Koning in Drenthe. Het college van Gedeputeerde Staten moet er wel aan geloven. In de motie staat namelijk specifiek dat het college, samen met de bestuursondersteuning en het management van de provincie, moet meedoen aan de provinciale nieuwjaarsduik in de Baggelhuizerplas nabij Assen. Gedeputeerde Henk Jumelet, die sport in zijn portefeuille heeft zitten, beloofde in ieder geval namens het college in het water te duiken.

De motie roept op om “per fractie met een afvaardiging” deel te nemen aan het evenement op maandag 8 januari. Volgens Statenlid Alfred Schoenmaker van Sterk Lokaal Drenthe is het in het kader van “het zittende beroep van GS- en PS-leden goed om in beweging te blijven”. Hij beloofde zelf ook zijn zwembroek aan te trekken als de motie met een “overweldigende meerderheid” zou worden aangenomen.