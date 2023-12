Regio Utrecht: terugdringen files mogelijk zonder verbreding A27

Het is mogelijk de files op de A27 te verminderen en de verkeersveiligheid te vergroten zonder daarvoor de weg te verbreden bij het landgoed Amelisweerd. Dat meldden de provincie en de gemeente Utrecht woensdagavond bij de presentatie van de onderzoeksresultaten naar de effecten van het Alternatieve Plan Ring Utrecht.

Het kabinet had de regio toestemming gegeven een alternatief plan te maken voor de verbreding van de A27, omdat daar veel weerstand tegen bestaat. De verbreding zou ten koste gaan van “een geliefd en veel bezocht bos”, stellen provincie en gemeente. Veel monumentale bomen zouden voor de verbreding gekapt moeten worden.

In het alternatieve plan kiezen provincie en gemeente niet voor het verbreden van de snelweg, maar zetten ze in op het optimaal benutten van de bestaande breedte van de weg. “Door de maximumsnelheid aan te passen naar 80 kilometer per uur passen er meer rijstroken op dit deel van deze snelweg en zou een kostbare en risicovolle verbreding van de betonnen bak waarin de A27 ligt niet nodig zijn.”

Ook vinden de provincie en gemeente Utrecht dat in het alternatieve plan het verkeer beter wordt verdeeld over de wegen rondom Utrecht. “Onderliggende wegen zoals de noordelijke randweg Utrecht worden beter benut”, zegt gedeputeerde AndrĂ© van Schie van de provincie. “Ook maken we van het openbaar vervoer een aantrekkelijker alternatief voor lokaal en regionaal vervoer. Hierdoor zal er minder verkeer over dit stuk van de A27 gaan en kan ook passerend verkeer uit andere delen van het land goed doorstromen.”

Ook is het de bedoeling meer te investeren in fietspaden, zodat het aantrekkelijker wordt de auto te laten staan. Een ander voordeel van het alternatieve plan is volgens de makers dat het naar schatting 500 tot 600 miljoen euro minder kost dan het oorspronkelijk Tracébesluit van het kabinet voor de ring Utrecht.

Lot van Hooijdonk, wethouder van de gemeente Utrecht, wijst erop dat het verkeer op de regionale en stedelijk wegen veel minder toeneemt dan door verbreding van de A27. “Bestaande en nieuwe wijken blijven zo bereikbaar en leefbaar.”

Volgens de gemeente en provincie Utrecht kan het plan rekenen op draagvlak van de omliggende gemeenten, inwoners, bedrijven en belangenorganisaties. Wethouder van Hooijdonk laat weten dat de regio graag in gesprek gaat met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over het plan. “Het is natuurlijk niet in beton gegoten. Uiteraard kunnen we finetunen.”