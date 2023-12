Treinen rond Schiphol rijden weer volgens gewone dienstregeling

De treinen rond Schiphol Airport rijden woensdagavond weer volgens de gewone dienstregeling. Door uitgelopen werkzaamheden reden ze eerder op de dag minder vaak van en naar het station. De NS dacht aanvankelijk dat de situatie rond 08.30 uur weer normaal zou zijn, maar die tijd werd gedurende de dag steeds verder opgeschoven.

ProRail heeft rond de luchthaven een aantal dagen aan het spoor gewerkt en dat had eigenlijk voor de herstart van de dienstregeling in de ochtend afgerond moeten worden. Dat lukte niet. Het spoor moest woensdag op een aantal plekken nog ontroest worden. De roest ontstond toen het spoor tijdens de werkzaamheden buiten gebruik was.