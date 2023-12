Schade aan portiekwoning door explosie in Amsterdam-West

Bij een portiekwoning in Amsterdam-West is woensdagmiddag een explosie geweest, bevestigt de politie na berichtgeving door AT5. Door de ontploffing ontstond schade aan de entree, zegt een woordvoerder. Niemand raakte gewond.

Het incident gebeurde in de Pieter van der Doesstraat in de wijk De Baarsjes. Het Team Explosieven Veiligheid (TEV) kwam ter plaatse voor onderzoek. Om wat voor explosief materiaal het gaat, is nog niet bekend.

In Amsterdam zijn dit jaar veel explosies, vaak gebeuren die ’s nachts. In heel Nederland waren tot 1 december 622 explosies bekend. De meeste waren in de regio Rotterdam, gevolgd door Amsterdam.