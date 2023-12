Gelderse Staten willen af van subsidie voor World Food Center

De Provinciale Staten van Gelderland willen de subsidie intrekken voor World Food Center Experience, een themapark over voeding in Ede. De subsidie werd jaren geleden door de provincie vastgesteld, maar een motie van onder meer de BBB en PVV om deze nu alsnog stop te zetten werd met 27 stemmen voor en 24 tegen aangenomen. De gevolgen voor het project zijn onduidelijk.

De provincie had beloofd 17 miljoen euro bij te dragen aan de ontwikkeling van het themapark, waar bezoekers van alles moeten kunnen leren over de herkomst van voedsel. Van dat geld moest nog 13 miljoen worden uitgekeerd. Doordat de natuurvergunning voor het project eind vorig jaar door de Raad van State werd afgewezen, moest er een nieuw ontwerp voor het park komen. Dat ontwerp werd de afgelopen tijd besproken in de Gelderse Staten. De subsidie zelf lag niet voor ter bespreking, omdat deze eerder al door Provinciale Staten werd vastgesteld.

Gedeputeerde Peter Drenth (CDA) vroeg de Staten dan ook de motie niet aan te nemen. Volgens hem is er door “heel veel mensen” al veel tijd en moeite gestoken in het project. Eerder stelde hij al dat een streep door de subsidie het einde van het hele project zou kunnen betekenen. Hij noemde de gevolgen van de motie woensdag “niet te overzien”.