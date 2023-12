Zorgen onder Kamerleden over verhoogd dreigingsniveau

Het verhoogde dreigingsniveau in Nederland en een “reële kans” op een terroristische aanslag leverden woensdag bezorgde reacties op onder Tweede Kamerleden. Alle negen fracties die bij een commissiedebat waren, hadden er vragen over. Wat zijn de gevolgen voor de politie, vroegen meerdere Kamerleden zich onder meer af, en welke extra maatregelen worden genomen?

“We zijn in staat te handelen naar het hogere dreigingsniveau”, reageerde demissionair justitieminister Dilan Yesilgöz. “Verschillende arrestaties laten zien dat de Europese veiligheidsdiensten aanslagen kunnen verijdelen, en Nederland heeft succesvolle ervaring met de aanpak van radicalisering.” Maar 100 procent veiligheid is niet mogelijk, voegde ze eraan toe.

Vorige week verhoogde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het dreigingsniveau in Nederland van niveau 3 naar 4, wat inhoudt dat er een “reële kans” is op een aanslag. “Afgelopen periode zijn verschillende maatregelen getroffen”, aldus Yeşilgöz, maar over die maatregelen kon ze verder niet uitweiden.

De NCTV wees onder meer op het gevaar van onlineradicalisering. Onlinepropagandacampagnes kunnen mensen tot geweld inspireren, schreef de dienst. “De instrumenten die we in de gewone wereld hebben om radicalisering tegen te gaan, moeten ook gaan gelden in de onlinewereld”, zei Yesilgöz daarover. “Dat is nog best wel een zoektocht.”