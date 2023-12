Ook Groningse Staten stemmen in met subsidie vliegveld Eelde

Groningen Airport Eelde kan de komende tien jaar rekenen op maximaal bijna 46 miljoen euro steun van Groningen en Drenthe. In navolging van Provinciale Staten van Drenthe hebben ook hun collega’s in Groningen goedkeuring verleend aan de subsidie.

Van de veertig aanwezige Statenleden stemden er 29 voor. De fracties van de SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, Volt en D66 stemden tegen. Meerdere voorstanders wezen op het belang dat de luchthaven heeft voor medische vluchten, de traumaheli en het opleiden van piloten.

De twee provincies hebben beide 30 procent van de aandelen van het vliegveld in het Noord-Drentse Tynaarlo. Om de toekomst veilig te stellen, hebben ze recentelijk beide 23 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor de komende tien jaar. Met de 46 miljoen worden de zogeheten niet-economische diensten van algemeen belang (NEDAB) bekostigd, zoals de beveiliging en de brandweer.

“Wij zijn natuurlijk erg blij”, reageerde vliegvelddirecteur Meiltje de Groot in de Groningse Statenzaal. Zij woonde ’s ochtends ook de stemming in Drenthe bij.

Het vliegveld wordt in beide provincies gezien als belangrijk voor het vestigingsklimaat. Groningen Airport Eelde verwacht vanaf 2025 kostendekkend te kunnen opereren met de bijdrage van de provincies. Het vliegveld denkt te kunnen groeien naar 350.000 passagiers per jaar. Dit jaar zijn het er naar schatting 140.000.

Actievoerders van Extinction Rebellion protesteerden bij de provinciehuizen in Assen en Groningen in de hoop de Statenleden over te halen om tegen te stemmen. Zij pleitten voor meer openbaar vervoer in plaats van meer klimaataantastend vliegverkeer.

Groningen Airport Eelde wil gaan samenwerken met Schiphol. Komend voorjaar moet een voorstel daartoe op tafel liggen. Mogelijk neemt de Schiphol Group een minderheidsbelang in het vliegveld. Het is al (deels) eigenaar van de luchthavens van Eindhoven, Rotterdam, Maastricht en Lelystad.

De gemeente Tynaarlo bezit 14 procent van de aandelen in Groningen Airport Eelde. Het wil daar afstand van doen op voorwaarde dat de stichting FB Oranjewoud, die 26 procent in handen heeft, dat ook doet.