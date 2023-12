DNA-onderzoek toont negen nieuwe wolven in Nederland aan

DNA-onderzoek op uitwerpselen van wolven en schade aan landbouwvee heeft sporen opgeleverd van negen wolven, die nog niet eerder in Nederland waren aangetoond. Er zijn onder meer sporen gevonden van welpen die dit voorjaar bij roedels op de Veluwe en in de Drents-Friese regio zijn geboren, meldt BIJ12, het bureau dat de wolvenzaken afhandelt. De nieuwe wolvencijfers die donderdag bekend zijn gemaakt lopen tot en met 20 oktober van dit jaar.

In totaal zijn tussen augustus en eind oktober sporen van 28 verschillende wolven gevonden. Bij BIJ12 kwamen 127 meldingen van vermoedelijke wolvenschade binnen. In 107 gevallen bleek dat vee inderdaad door een wolf was aangevallen. In vier gevallen was een hond de dader en in elf gevallen kon niet worden vastgesteld om welk dier het ging. Zes van die elf gevallen zijn vermoedelijk toch toe te schrijven aan een wolf. In enkele zaken loopt het DNA-onderzoek nog, aldus BIJ12.

Volgens BIJ12 nam het aantal schademeldingen onder meer op de Noordwest-Veluwe toe. In die regio is veel onrust over wolvenaanvallen. De gemeente Nunspeet wil toestemming om voor een periode van een halfjaar wolven te mogen doodschieten. BIJ12 constateert na analyse van bijna duizend schadegevallen in heel Nederland dat maar 3 procent van de veehouders wolfwerende maatregelen had genomen. In slecht 0,6 procent van de onderzochte meldingen hadden rasters die wel waren aangebracht geen gebreken. Wolvendeskundigen benadrukken dat het nemen van wolfwerende maatregelen de beste manier is om aanvallen te voorkomen.

In Duitsland is een in Nederland geboren wolf doodgereden. Dat gebeurde op 300 kilometer van de Nederlands-Duitse grens. Deze wolf, die van een roedel op de Veluwe kwam, heeft in Nederland nooit sporen achtergelaten en was in Duitsland kennelijk op zoek naar een territorium. Het is de tweede keer dat een Nederlandse wolf in Duitsland is opgedoken.