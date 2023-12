Prognose: zorg komt over 10 jaar 190.000 medewerkers tekort

Het tekort aan medewerkers in de zorg zal in de komende jaren fors toenemen. Over tien jaar heeft de sector waarschijnlijk zo’n 190.000 tot 195.000 werknemers te weinig. Volgend jaar bedraagt het verwachte tekort ruim 50.000 mensen. Dat staat in een prognose die demissionair minister Conny Helder (Langdurige Zorg) donderdag heeft gedeeld.

Het tekort stijgt vooral na 2025. Steeds meer mensen hebben zorg nodig, werknemers verlaten de zorg en er komen niet genoeg nieuwe werknemers van de opleidingen.

Het tekort groeit vooral in de verpleeghuizen. Die sector heeft nu ongeveer 14.000 extra mensen nodig. Dat loopt waarschijnlijk op tot ruim 50.000 mensen en misschien zelfs tot bijna 65.000. De thuiszorg heeft nu ongeveer 5000 extra werknemers nodig, en over tien jaar vermoedelijk 27.000. Ook in ziekenhuizen loopt het verwachte tekort op van ongeveer 5000 tot ongeveer 27.000.

Vakbond FNV Zorg en Welzijn waarschuwt “dat in 2033 een zorginfarct dreigt” en dat het dan permanent ‘code zwart’ in de ziekenhuizen is. Bestuurder Elise Merlijn stelt de vraag: “Hoe kan de zorg enige vorm van menselijke maat houden als we het hebben over deze tekorten?”

Een van de oplossingen is volgens FNV om het werk in de zorg aantrekkelijker te maken door betere arbeidsvoorwaarden en minder werkdruk.