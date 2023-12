Maeslantkering in Nieuwe Waterweg sluit, scheepvaart gestremd

De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland gaat voor het eerst sinds de opening in 1997 spontaan dicht vanwege hoogwater in combinatie met storm Pia. Rijkswaterstaat verwacht dat de kering rond 22.00 uur donderdagavond dicht is. Het scheepvaartverkeer op de belangrijke waterweg naar de Rotterdamse haven was eerder donderdagavond al stilgelegd, omdat de kans groot was dat de kering zou gaan sluiten.

Rijkswaterstaat denkt dat de Maeslantkering vrijdagmorgen rond 06.00 uur weer opengaat. De kering sluit geheel automatisch zodra er een waterstand van 3 meter boven NAP bij Rotterdam wordt bereikt. Ze gaat ook vanzelf weer open. Er is wel een team van Rijkswaterstaat aanwezig bij de stormvloedkering, om in de gaten te houden of alles goed gaat en om eventueel handmatig in te grijpen.

Nu de Maeslantkering sluit, gaat ook de Hartelkering boven het Hartelkanaal bij Spijkenisse dicht. De Maeslant- en de Hartelkering vormen samen de Europoortkering. Als de Maeslantkering sluit, zakt de Hartelkering ook naar beneden, aldus Rijkswaterstaat.

De twee deuren van elk 210 meter lang, 22 meter hoog en 15 meter diep in de Maeslantkering lopen vol water en zakken dan naar de bodem van de Nieuwe Waterweg. Daarvoor is veel ruimte nodig. Daarom is de scheepvaart al eerder donderdagavond gestremd. De Maeslantkering heeft de grootste beweegbare delen van alle waterkeringen ter wereld.

De kering is onderdeel van de Deltawerken, maar pas veel later ontworpen en gebouwd. Oorspronkelijk zouden er dijken worden gebouwd langs de Nieuwe Waterweg om de haven van Rotterdam goed bereikbaar te houden. Maar dat bleek toch veel kostbaarder en tijdrovender te worden dan eerder werd gedacht. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw is toen besloten om toch een beweegbare kering aan te leggen die hoogwater vanuit zee zou kunnen weerstaan. De Maeslantkering wordt elk jaar op proef gesloten om te zien of het systeem nog vlekkeloos werkt.

Normaal varen er per dag zo’n dertig zeeschepen en tientallen binnenvaartschepen door de Nieuwe Waterweg bij de Maeslantkering. Het gaat om de toegangsweg naar het oostelijk deel van de Rotterdamse haven, naar onder andere Schiedam, Vlaardingen en de Botlek. Ondernemersvereniging evofenedex, die voor duizenden bedrijven in Nederland de logistieke en handelsbelangen behartigt, denkt evenwel dat de hinder voor het bedrijfsleven beperkt zal zijn. In vaarschema’s zit volgens een woordvoerder altijd wel wat ruimte.