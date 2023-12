Ook Oosterscheldekering dicht om verwachte hoge waterstand

De Oosterscheldekering tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland is donderdag rond 18.15 uur gesloten, meldt Rijkswaterstaat. De stormvloedkering gaat dicht bij een waterstand van 3 meter boven NAP. Rijkswaterstaat verwacht dat het water die hoogte rond 22.00 uur zal bereiken.

De Oosterscheldekering is het grootste Deltawerk van Nederland. Gemiddeld gaat het 9 kilometer lange waterwerk één keer per jaar dicht om een hoge waterstand.

Eerder op donderdag sloot Rijkswaterstaat al de opblaasbare stormvloedkering Ramspol bij Kampen, omdat werd verwacht dat het water in het IJsselmeer door storm Pia zou opstuwen. Ook onder meer de Haringvlietsluizen en de Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel zijn dicht.

De kans bestaat dat ook de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg later op donderdagavond automatisch sluit. Dat zou dan de eerste keer zijn in de geschiedenis van de kering bij Hoek van Holland. Het scheepvaartverkeer in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland is al sinds 18.00 uur volledig gestremd.