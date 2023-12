Advies aan Hoge Raad: homohuwelijk Aruba en Curaçao laten staan

De beslissing van het hof dat paren van hetzelfde geslacht op Aruba en Curaçao met elkaar kunnen trouwen, kan in stand blijven. Dat adviseert de advocaat-generaal de Hoge Raad. Discriminatie naar seksuele oriëntatie is ook in Aruba en Curaçao verboden, staat in het advies.

Volgens de huidige wetgeving in beide landen kan een huwelijk alleen tussen een man en een vrouw worden aangegaan. Maar het hof in Willemstad oordeelde op 6 december vorig jaar dat het uitsluiten van een huwelijk voor personen van gelijk geslacht in strijd is met het discriminatieverbod en de staatsregelingen.

Curaçao en Aruba gingen in cassatie tegen deze uitspraak. De zaak voor het openstellen van het huwelijk is op Aruba aangespannen door de organisatie Fundacion Orguyo Aruba en op Curaçao door Human Rights Caribbean Foundation.

Volgens de advocaat van Aruba is het Gemeenschappelijk Hof van Justitie met zijn uitspraak op 6 december ten onrechte op de stoel van rechter gaan zitten. De advocaat van Curaçao noemde openstelling van het huwelijk net als in veel andere landen “maatschappelijk zeer omstreden”. Driekwart van de bevolking op Curaçao is katholiek en heeft een conservatief gedachtegoed, aldus de advocaat.

Volgens het advies aan de Hoge Raad zijn de argumenten van beide landen ongegrond. Het discriminatieverbod luidt in Aruba en Curaçao hetzelfde als in Nederland. “De enige manier waarop de discriminatie in dit geval kan worden opgeheven, is door het huwelijk ook open te stellen voor paren van hetzelfde geslacht. Discriminatie naar seksuele oriëntatie is een zeer ernstige vorm van discriminatie. Het hof heeft daarom in zijn uitspraken het huwelijk mogen openstellen voor paren van hetzelfde geslacht.”

De Hoge Raad doet onder voorbehoud op 31 mei uitspraak.