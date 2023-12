Meer scholen melden zich voor gratis schoolmaaltijden

Het aantal scholen dat meedoet aan het programma voor gratis schoolmaaltijden voor kwetsbare leerlingen, is opgelopen tot ongeveer 1900. Dat is een kwart van alle basisscholen en middelbare scholen. In mei stond de teller op zo’n 1300 deelnemende scholen.

Het programma ging eerder dit jaar van start. Scholen waar 30 procent of meer van de leerlingen uit een gezin komt met een laag inkomen kunnen gebruikmaken van de schoolmaaltijden. Ook leerlingen in het speciaal onderwijs komen in aanmerking. Het project wordt georganiseerd door het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds.

De meeste scholen kiezen voor maaltijden op school. Dan krijgen ze 9 euro per leerling per week om een lunch of ontbijt te verzorgen. Ongeveer drie op de tien scholen hebben gekozen voor boodschappenkaarten voor ouders van leerlingen die dat het meest nodig hebben. Zij krijgen 11 euro per kind per week om zelf boodschappen mee te doen.

Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds, zegt dat kinderen “dankzij het eten met meer energie in de klas zitten, zich beter kunnen concentreren en actiever meedoen met de lessen. Dit geeft rust in de klas, ook voor de leerkrachten. Daarnaast ervaren ouders minder stress.”