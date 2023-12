Apothekers: meer mensen laten medicijnen liggen om kosten

Steeds meer mensen besluiten om geen medicijnen te halen die ze eigenlijk wel nodig hebben, omdat de kosten te hoog zijn. Daarvoor waarschuwt de koepel van apothekers, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP).

Bijna de helft van de apothekers ziet elke dag wel dat iemand de zorg mijdt. Bij ruim vier op de tien apothekers gebeurt dat minstens een keer in de week. Dat is een flinke toename ten opzichte van het vorige onderzoek uit 2019. Apothekers zien dat patiĆ«nten hun medicijnen niet ophalen omdat ze die zelf moeten betalen, als een middel niet in het pakket zit. “Andere redenen zijn het eigen risico en de eigen bijdrage”, aldus de KNMP.

De apothekersorganisatie maakt zich grote zorgen. Het kan slecht zijn voor de gezondheid van mensen zelf om geen medicijnen in te nemen, maar het kan er ook toe leiden dat ze later een duurdere behandeling nodig hebben.

Vooral maagzuurremmers blijven vaak bij de apotheek liggen. Dat komt ook veel voor bij vitamine D en calcium, die sinds dit jaar niet meer vergoed worden.