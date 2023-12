Deventer zet zich schrap voor hoogwater IJssel: ‘wordt spannend’

De gemeente Deventer zet zich woensdag schrap voor het snel stijgende water in de rivier de IJssel. De vrees is dat het peil uiteindelijk zo hoog komt dat er water in de binnenstad stroomt.

Een woordvoerder zegt dat de gemeente nauwkeurig let op het waterpeil bij Lobith. Daar stroomt de Rijn Nederland binnen, die kort erna bij Arnhem in twee├źn splitst in de Nederrijn en de IJssel. Het water doet er twee dagen over om van Lobith naar Deventer te stromen. “Op dit moment is de hoogste stand in Lobith bereikt”, zegt de woordvoerder. Dat betekent dat Deventer zich nog even schrap moet zetten.

Woensdagochtend om 06.15 uur stond het waterpeil in Deventer op 6,21 meter. Dat is maar iets lager dan het kritieke punt van 6,30 meter waarop de IJssel overstroomt. De gemeente heeft de kades opgehoogd met zandzakken, waardoor dit kritieke punt iets hoger is. “We hopen dat dit voldoende is om de IJssel binnen de kades te houden”, zegt de woordvoerder. “Het zal spannend worden.”

De zegsman verwacht dat het hoogste waterpeil Deventer over ongeveer anderhalve dag bereikt. “Gisteren steeg het peil op een gegeven moment met een centimeter per uur. Daarna is dat gelukkig wel afgevlakt.” Vooral factoren als harde regen of wind kunnen net het laatste zetje zijn waardoor de rivier toch over de kades stroomt.