Man uit Breda vast na inzet stroomstootwapen, pepperspray en hond

De politie heeft dinsdagmiddag een 37-jarige man uit Breda aangehouden die in die stad met een groot vleesmes over een plein liep. Omdat de man agressief reageerde toen hij de agenten zag, zette de politie een stroomstootwapen, pepperspray en een politiehond in. Ook werd een waarschuwingsschot gelost, laat de politie woensdag weten. De man zit nog vast voor verder onderzoek. Een agent heeft aangifte van bedreiging tegen hem gedaan.

De politie kreeg dinsdag rond 16.15 uur een melding van de gewapende man op het Brabantplein in Breda, waar meerdere horecagelegenheden en winkels gevestigd zijn. Volgens de politie was het daar op dat moment druk. Toen agenten arriveerden, had de man “een flink mes” in zijn handen. Daarom dreigde een agent het stroomstootwapen te gebruiken, dat uiteindelijk ook is ingezet. “Het bleek onvoldoende effect te hebben”, aldus de politie. “De gewapende man draaide zich om en maakte stekende bewegingen richting de agent.”

Daarop werd een waarschuwingsschot gelost, waarna de man het mes op straat gooide en wegrende. Omdat de politie niet wist of hij nog meer wapens op zak had, werd pepperspray ingezet. Met hulp van een politiehond is de man uiteindelijk aangehouden. De verdachte is met bijtwonden in zijn onderbeen naar het ziekenhuis vervoerd. Daarna is hij naar de politiecel overgebracht.