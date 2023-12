Lichtjeswandeling in Zwolle afgelast vanwege wateroverlast

De Lichtjeswandeling in Zwolle, waaraan meer dan 4000 mensen zouden deelnemen, wordt afgelast. De wandeling zou woensdagavond plaatsvinden in het park Het Engelse Werk aan de oever van de IJssel. Door hevige regenval is het park te nat en zijn delen van de route niet toegankelijk.

“Bomen van 150 jaar oud vallen om omdat ze met hun wortels in een plasje modder staan, paden van de route zijn niet goed toegankelijk, de weersvoorspellingen beloven geen verbetering”, licht de organisatie van het wandelevenement op Instagram toe. De ruim 4000 deelnemers zouden de “natte paden in het park kapot wandelen”, aldus de organisatie. “Dat willen we niet.”

Net als veel andere steden langs de IJssel heeft Zwolle te maken met hoogwater in de binnenstad. In Zwolle is het waterpeil van de stadsgrachten gestegen, maar dat kwam vooral door een hoge waterstand in de Vecht. Die loopt ten noorden van Zwolle.

De hoge waterstanden in de grachten zorgden ervoor dat er op sommige plekken wat water op de stoep kwam, maar grote problemen bleven uit, laat een woordvoerster van de gemeente weten. Voor de komende dagen verwacht Zwolle geen hogere waterstanden, het hoogtepunt was volgens de zegsvrouw dinsdagavond. De komende dagen zal het waterpeil van de grachten langzaam zakken.