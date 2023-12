Een voetganger is woensdag overleden door een ongeluk in Zaandam, bevestigt een woordvoerder van de politie een bericht van NH nieuws. Het ongeluk was rond 08.30 uur aan de Zonnedauwhoek. Na het ongeval is een voertuig doorgereden, maar het is nog onduidelijk of die bij het ongeluk betrokken was.

Er is een man aangehouden, zijn rol bij het ongeval wordt nog onderzocht. Hoeveel voertuigen er precies bij de aanrijding in de wijk Kogerveld betrokken waren, is ook nog in onderzoek.