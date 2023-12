Nog geen DNA-match met ouders in zaak overleden baby Lek

Bijna tien maanden nadat op een eilandje in de Lek bij het Zuid-Hollandse Lekkerkerk een overleden baby werd gevonden, is nog altijd onduidelijk wie de ouders van het meisje zijn. De politie heeft het DNA van het kindje onderzocht, maar dat heeft nog niet tot een match geleid, zei een woordvoerder donderdagavond in een extra uitzending van Opsporing Verzocht. Voor de gouden tip in de zaak is inmiddels een beloning uitgeloofd van 10.000 euro.

Het lichaam van het meisje werd begin maart in een plastic zak gevonden door een gepensioneerde en inmiddels overleden boswachter, werd in het tv-programma duidelijk. Aanvankelijk leek het erop dat de zak met de baby in het water had gedreven en daarna op het eilandje was aangespoeld. Maar inmiddels gaat de politie ervan uit dat het kindje daar is achtergelaten door mensen die het eilandje via een soort loopplank over de Lek hebben bereikt.

Om die reden vermoedt de politie dat de mensen die dat hebben gedaan uit Lekkerkerk of Krimpen aan de Lek komen, zei de woordvoerder in Opsporing Verzocht. “Anders weet je niet van de aanwezigheid van de loopplank waarmee je naar het eiland komt. We hebben sterk het vermoeden dat de waarheid bij mensen in de omgeving bekend moet zijn.”

De overleden baby, die ter wereld is gekomen na een voldragen zwangerschap, woog 11 pond, ofwel 5,5 kilo. Mogelijk ging het om een zwangerschap die verboden was of verborgen is gebleven, aldus de politie, die mensen die meer informatie hebben oproept om zich te melden.

In de extra uitzending van Opsporing Verzocht kwamen ook twee andere onopgeloste zaken voorbij. Zo toonde het programma twee verbeterde geluidsopnames van een woordenwisseling die in april voorafging aan een dodelijke schietpartij in Houten. Een 37-jarige man werd toen in de vroege ochtend doodgeschoten vlak bij zijn ouderlijk huis. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat het slachtoffer actief was in het drugscircuit. Mensen die vermoedens hebben over conflicten of spanningen waarbij hij mogelijk betrokken was, kunnen zich bij de politie melden. Het tipgeld in deze zaak is onlangs verhoogd naar 30.000 euro.

Ook in de derde zaak waaraan aandacht werd besteed, is het bedrag voor de gouden tip onlangs tot 30.000 euro opgehoogd. Het gaat om een schietpartij op een terras in Rotterdam, waarbij in oktober 2022 een 30-jarige man om het leven kwam. Volgens de politie is nog niet duidelijk of hij het beoogde doelwit was.