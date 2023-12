Hooikoortsseizoen begonnen, els en hazelaar staan al in bloei

De eerste pollen van bomen vliegen weer door de lucht, en daarmee is het seizoen van hooikoortsklachten begonnen. Dat komt doordat de els en de hazelaar in bloei staan. “Winters worden warmer en warmer. We zien dat mensen steeds vaker rond de jaarwisseling al last kunnen hebben van pollen. Dit jaar is extreem vroeg, het is totaal niet normaal, en het zal ook steeds extremer worden”, zegt bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit.

Mensen in het hele land kunnen last hebben van de klachten. Vooral van de elzen stuiven veel pollen rond. Dat het zo veel heeft geregend, is wel een meevaller. “Dat heeft de hoeveelheid pollen getemperd”, aldus Van Vliet.

Vorig jaar begon het hooikoortsseizoen ook al voor de jaarwisseling. Door klimaatverandering start het seizoen steeds vroeger, maar het hooikoortsjaar duurt ook steeds langer. Dat betekent dat het einde van het ene seizoen en het begin van het volgende seizoen naar elkaar toe schuiven. Van Vliet: “De alsemambrosia, een van de ergste hooikoortsplanten ter wereld, bloeit in september en oktober, maar nog niet in november. Bovendien bloeien grassen langer als de herfst warmer is. Het hooikoortsseizoen gaat dan bijna het hele jaar rond.”

Het bloeien van bomen en planten is zichtbaar, hooikoorts is voelbaar, maar Van Vliet maakt zich ook grote zorgen over wat hij de “onzichtbare natuur” noemt. “Insecten zijn nu in winterrust. Ze teren in op de energiereserves die ze eerder hebben verzameld. Hoewel ze in rust zijn, hebben ze flink last van de extreem hoge temperaturen.” Insecten verbruiken namelijk meer energie bij hogere temperaturen. “Als ze het einde van de winter al halen, komen ze verzwakt uit de winter. Vorig jaar was een van de slechtste jaren ooit voor vlinders. Dat is zorgwekkend, het is alle hens aan dek. Ons hele ecosysteem en veel van ons voedsel is gebaseerd op insecten.”