Het KNMI waarschuwt vrijdagochtend voor zware windstoten bij buien in het noorden van het land. Er kunnen windstoten voorkomen van 75 kilometer per uur boven land tot 90 kilometer per uur aan zee.

De windstoten komen uit een zuidwestelijke richting en kunnen hinder opleveren voor verkeer en buitenactiviteiten.

De waarschuwing geldt voor de provincies Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland. In de middag neemt de wind af, zegt de weerdienst.