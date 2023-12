Koperdieven hebben in de nacht van donderdag op vrijdag toegeslagen in Friesland. Door de diefstal is er geen treinverkeer mogelijk tussen Heerenveen en Leeuwarden. Er rijden bussen tussen Leeuwarden, Grou-Jirnsum, Akkrum, Heerenveen en Wolvega, meldt de NS.

Spoorbeheerder ProRail doet onderzoek en gaat de schade “met spoed” herstellen. Treinreizigers wordt geadviseerd voor vertrek de reisplanner te checken.