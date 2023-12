Brand in Driebergen: niet overgeslagen naar vuurwerkopslag

De brandweer heeft weten te voorkomen dat de grote brand in Driebergen-Rijsenburg is overgeslagen naar een vuurwerkopslag. Dat pand (een opslag annex verkooppunt) blijft wel gemonitord, meldt de veiligheidsregio. Rond 10.00 uur was het vuur onder controle.

In de nacht van vrijdag op zaterdag brak brand uit in een wasserij aan de Kleinloolaan in de Utrechtse plaats. Die sloeg over naar een bouwmarkt. Beide panden zijn verwoest. Omdat er ook een vuurwerkopslag in de nabije omgeving zit, was de brandweer met veel materieel ter plekke.

In een woonwijk in de buurt zijn huizen ontruimd, onder meer uit voorzorg vanwege de vuurwerkopslag maar ook om vliegvuur. 36 mensen zijn naar een hotel gebracht. Zij kunnen weer terug naar huis.

De eigenaar van de vuurwerkopslag is aanwezig en heeft kunnen melden dat veel vuurwerk uit de opslag al was verkocht, zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio.

Het is nog niet bekend wat de brand heeft veroorzaakt.