Door een explosie is in de nacht van vrijdag op zaterdag veel schade ontstaan aan een geldautomaat in Amstelveen. Ook het nabijgelegen pand, aan de Van der Hooplaan, liep veel schade op. Het is onbekend of er buit is gemaakt.

Op X melden omwonenden dat ze meerdere knallen hebben gehoord. De politie zoekt getuigen.