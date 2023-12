Dode door vuurwerkongeluk in Neeritter (Limburg)

In Limburg is iemand om het leven gekomen door een ongeluk met vuurwerk. In het plaatsje Neeritter (gemeente Leudal) wilden twee personen vuurwerk afsteken en daarbij ging iets mis, meldt de politie. Een van hen kwam daarbij om het leven.

Het vuurwerk ontplofte in een tuin aan de Rutjensstraat. Het ongeval gebeurde om 20.35 uur. Het slachtoffer overleed ter plaatse, aldus een woordvoerster van de politie. Zij kon nog niet zeggen of het om een man, een vrouw of een kind gaat. Ook is niet bekend om wat voor vuurwerk het gaat.

De politie komt later met meer informatie.