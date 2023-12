ING: demonstratie Extinction Rebellion op A10 onaanvaardbaar

De eisen van Extinction Rebellion zijn “niet realistisch” en de demonstratie van de actiegroep op de A10 is “onacceptabel”, zegt een woordvoerder van ING. De blokkade is ter hoogte van het voormalige hoofdkantoor van het financiële concern.

De zegsman benadrukt dat de bank altijd open staat voor het gesprek met de actievoerders. “Vorige week hebben we ook nog een gesprek met ze gehad. Maar als ze dan te horen krijgen dat wij niet direct meegaan met wat zij eisen, dan kiezen ze voor deze manier van hun wil opleggen. Dat vinden wij onaanvaardbaar”, aldus de zegsman.

Extinction Rebellion wil dat ING per direct stopt met het financieren van fossiele bedrijven. “Maar de wereld is op dit moment zo afhankelijk van fossiele brandstoffen, om te stoppen is een transitieperiode nodig. Wij zien ook in dat we moeten switchen naar duurzame energie”, vervolgt hij.

ING heeft zaterdag geen last gehad van de actie. Ook is er geen contact geweest met de actievoerders. “Ons kantoor is dicht en wij gaan niet op de A10 staan om met hen te praten.”

Eerder werden medewerkers en klanten van ING wel geïntimideerd door actievoerders, waarbij veel schade werd aangericht in kantoorgebouwen. “Je kent de methode van Extinction Rebellion: ze komen binnen, ze besmeuren een kantoor, ketenen zich vast aan het meubilair. Vaak wordt de toegang tot het kantoor belemmerd. Dat wordt door sommige collega’s en klanten als intimiderend ervaren”, vertelt de woordvoerder.

Afgelopen zomer werden de kantoren van ING zeer geregeld door activisten bezet. Hoeveel schade er daarbij is aangericht kon de zegsman niet zeggen.