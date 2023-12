De politie heeft zaterdagochtend een 71-jarige man uit Tuitjenhorn aangehouden, nadat een week eerder het lichaam van een 68-jarige vrouw was gevonden. Dat lag in een woning aan het Ligthof in Tuitjenhorn. Ook de man werd toen zwaargewond aangetroffen in de woning.

Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. De politie meldde al eerder dat zij vermoedde dat de twee elkaar kenden en spreekt van een “familiedrama”. Er wordt nog wel nader onderzoek gedaan.