Vreugdevuren Scheveningen en Duindorp branden al

Een dag voor de jaarwisseling zijn de traditionele vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp in Den Haag zaterdagavond al aangestoken. Het in brand steken van de houtstapels werd vervroegd om de wind. Het KNMI voorspelt tijdens de jaarwisseling windkracht zes tot zeven en volgens de gemeente worden “bij deze windkracht de limieten overschreden die zijn afgesproken in de vergunning”.

Er gelden strenge regels voor de vreugdevuren. Tijdens de nacht van 31 december 2018 op 1 januari 2019 verspreidde de harde wind smeulend hout over Scheveningen. De vonkenregen zorgde voor ruim 1 miljoen euro schade. De brandende stapels bleken toen veel hoger dan afgesproken. De stapels die zaterdag op de Haagse stranden in brand worden gestoken, mogen niet groter zijn dan 10 bij 10 bij 10 meter.

Op oudejaarsdag wordt beslist of het vuurwerk bij de Hofvijver in Den Haag wordt afgestoken bij het aftelmoment. Als er geen vuurwerk kan worden afgestoken, is er een licht- en lasershow met muziek rond het moment waarop zondag de laatste seconden van 2023 worden afgeteld.