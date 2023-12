Waterpeil in Vecht en IJssel daalt licht, nieuwe piek op komst

De waterstanden in de Vecht en de IJssel dalen licht, meldt het waterschap Drents Overijsselse Delta zaterdag. Ook rondom de Kampereilanden en in de Sallandse Weteringen neemt het waterpeil iets af door het rustigere weer van de afgelopen dagen. Het waterschap houdt wel rekening met een nieuwe piek in de eerste week van het nieuwe jaar.

Door nieuwe regenval in Duitsland stijgt dan mogelijk het waterpeil in de IJssel en de Vecht opnieuw. De weersverwachting is nog onzeker, maar het waterschap bereidt zich alvast voor. Waterschap Rivierenland meldt dat ook de Rijn en de Maas volgende week met een nieuwe golf hoog water te maken krijgen.

Volgens Rijkswaterstaat staat het waterpeil in de Rijn zaterdagavond bij Lobith op ruim 13,5 meter boven NAP. Tot ongeveer 3 januari zakt het water met nog ongeveer een meter, waarna de nieuwe piek komt. Op 7 januari bereikt die het hoogtepunt met zo’n 14,7 meter boven NAP.

In dijken langs de Sallandse Weteringen zijn enkele grotere scheuren ontstaan en voeren wellen zand af. De schade is niet zorgwekkend, zegt het waterschap. Vrijwillige dijkwachters houden de situatie in de gaten.

Elders in het land zorgt het hoge water voor meer problemen. Waterschap De Dommel in Noord-Brabant verhoogt zaterdag in Sint-Oedenrode een stuk kade en legt ook tijdelijke kades aan tussen appartementencomplexen in de Sluisstraat. Dat is nodig nu het water in de rivier De Dommel veel hoger staat dan normaal. Bij Rheden in Gelderland is een binnenvaartschip vastgelopen in een weiland langs de IJssel. Mogelijk kon de schipper door het hoge water de vaargeul niet zien, meldt Omroep Gelderland.