Politie begint met verwijderen activisten XR van A10

De politie is even na 15.30 uur begonnen met het verwijderen van activisten van Extinction Rebellion van de snelweg A10 in Amsterdam. Voorafgaand werd verzocht de blokkade te beĆ«indigen. Sinds 12.30 uur bezetten enkele honderden klimaatactivisten de snelweg ter hoogte van het voormalige hoofdkantoor van ING. De demonstranten eisen een einde aan “het financieren van klimaatontwrichting”.

De activisten zitten in drie groepen op de weg, met zo’n 20 tot 30 meter tussen hen in, zegt een verslaggeefster van het ANP. Agenten halen de demonstranten een voor een van de weg en brengen ze naar bussen. In de achterste groep zitten ook enkele Duitse activisten van Letzte Generation, die zich elk met een hand hebben vastgelijmd aan het wegdek.

Rond 15.00 uur was de blokkade op last van de loco-burgemeester van Amsterdam ontbonden, meldde de politie. Burgemeester Femke Halsema had actie op de snelweg eerder al verboden en een andere locatie in de buurt aangewezen om te demonstreren.