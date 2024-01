Steekpartijen in Rotterdam, hulpverleners bekogeld en ME ingezet

In Rotterdam hebben tijdens nieuwjaarsnacht meerdere steekpartijen plaatsgevonden. Daarbij zijn in totaal zeker drie mensen naar het ziekenhuis vervoerd. Net als in andere steden heeft de Mobiele Eenheid een aantal keren in Rotterdam moeten optreden en zijn hulpverleners met vuurwerk bekogeld, meldt een woordvoerster van de politie.

In een woning in de Van Haeftenstraat in Rotterdam-Zuid raakte een vrouw zwaargewond door een steekpartij. Dat gebeurde rond middernacht. Ze is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. In een woning in de Seringenstraat, er niet ver vandaan, raakten rond dezelfde tijd drie personen gewond door een steekpartij. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht en een van de drie is aangehouden.

In de Van Speykstraat in het centrum was ook een steekincident. Daarbij raakte iemand lichtgewond. En hetzelfde was het geval op het Boerhaaveplein in Schiedam.