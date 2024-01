In het Brabantse Veen zijn meerdere auto’s in vlammen opgegaan. Dat gebeurde op de beruchte kruising Witboomstraat /Van der Loostraat, waar rond de jaarwisseling vaker autowrakken in brand worden gestoken.

Bij de kruising zijn naar schatting tussen de vijf- en zeshonderd mensen op de been en er wordt veel vuurwerk afgestoken.