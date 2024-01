Waterstand Markermeer zeer hoog, nachtelijke controles in Hoorn

Een medewerker van de gemeente Hoorn zal in de nacht van dinsdag op woensdag controlerondes lopen in en bij de straat Visserseiland in die gemeente. Dat is nodig omdat de waterstand in het Markermeer zeer hoog is in combinatie met zware windstoten. Waarschijnlijk loopt de straat onder water, maar er zijn al eerder zandzakken en big bags geplaatst om ernstige wateroverlast te voorkomen, aldus de gemeente. Er liggen nog honderden zandzakken klaar die de brandweer zo nodig kan plaatsen.

De waterstand in het Markermeer is al ruim een week zeer hoog. Ook op het IJsselmeer is het hoogwater. Daardoor kan water uit het Markermeer niet naar het IJsselmeer stromen. Als het dinsdagavond hard gaat waaien of stormen wordt het water opgestuwd en kan het hoog tegen de dijken komen te staan, aldus Rijkswaterstaat. Buitendijkse gebieden lopen onder water.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de fietstunnel bij de Broekerhaven in Bovenkarspel (gemeente Stede Broec) met big bags afgesloten. Dat is gedaan om te voorkomen dat water via de fietstunnel buurtschap Broekerhaven in stroomt, aldus een woordvoerder. Sluizen en coupures in de dijken zijn gesloten. Het schap inspecteert de dijken dagelijks op schade.