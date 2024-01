KNMI: code oranje in Noord-Holland en Friesland om storm Henk

Het KNMI heeft opgeschaald naar de waarschuwing code oranje voor de provincies Noord-Holland, Friesland, het IJsselmeer en het Waddengebied om de storm Henk. In het gebied kunnen zware tot zeer zware windstoten voorkomen. In de rest van het land geldt code geel, meldt het KNMI.

Het KNMI verwacht zeer zware windstoten van 100 tot 110 kilometer per uur boven land en rond 120 kilometer per uur aan zee. Er is kans op schade en gevaar als gevolg van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. De windstoten komen uit het zuidwesten.

Landinwaarts komen er in de loop van de avond zware windstoten voor van 80 tot 90 kilometer, in de kustgebieden tot 100 kilometer per uur. De waarschuwing geldt van dinsdagavond 22.00 uur tot en met 02.00 uur in de nacht van dinsdag op woensdag.