Dit weekend en eind januari aangepaste dienstregeling Schiphol

Door werkzaamheden is ook in het begin van het nieuwe jaar op sommige momenten de dienstregeling van, naar en via Schiphol aangepast, meldt de NS. In het weekend van 6 en 7 januari en van 13 januari tot en met 4 februari rijden er minder treinen omdat een aantal sporen niet beschikbaar is.

Ook kunnen in die periode treinen drukker zijn, van andere sporen vertrekken of moeten reizigers soms extra overstappen. Dat kan allemaal langere reistijd opleveren. De NS raadt reizigers die via de luchthaven reizen, aan voor vertrek hun reisplanner te checken.

In de weekenden van 20 tot met 22 januari en 3 tot en met 5 februari rijden vanaf zaterdag 04.00 uur tot maandag 02.00 uur geen treinen tussen Schiphol en Amsterdam Sloterdijk en tussen Schiphol en Amsterdam Centraal. Reiziger kunnen dan wel met hun treinkaartje de Amsterdamse metro pakken om over te stappen.

Op zondag 4 februari rijden er ook geen treinen tussen Zaandam en Amsterdam Sloterdijk. De NS zet dan bussen in.

“We vinden het erg vervelend dat onze reizigers hinder ervaren door deze werkzaamheden”, aldus een woordvoerder van de NS. Tot 2028 is ProRail aan het werk om het hele spoor in de Schipholtunnel te vervangen.