Video gedeeld van verdachte steekpartij bij ziekenhuis Amsterdam

De politie heeft woensdag herkenbare videobeelden gedeeld van de man die wordt verdacht van het neersteken van een 24-jarige Amsterdammer. Dat gebeurde in september bij een locatie van het Amsterdamse ziekenhuis OLVG, enkele uren na een vechtpartij op een festival waarbij de verdachte en het slachtoffer betrokken waren.

Op de beelden is te zien dat de verdachte samen met een vrouw het ziekenhuis binnen wil lopen, als hij voor de schuifdeuren plots stil blijft staan. Volgens de politie ziet hij op dat moment een 24-jarige Amsterdammer staan, die een sigaret aan het roken is. De vrouw lijkt de man nog tegen te houden, maar even later steekt hij in op de 24-jarige man, aldus de politie. Het slachtoffer werd in zijn hartstreek geraakt en raakte ernstig gewond.

De verdachte en het slachtoffer hadden elkaar dus eerder die dag gezien op een festival aan de Riekerhaven in Amsterdam. Daar raakten ze betrokken bij een knokpartij waarbij de 24-jarige man verwondingen opliep aan zijn hand. Hij was naar het OLVG West aan de Jan Tooropstraat gegaan om zich daarvoor te laten behandelen.

Of de verdachte ook gewond was geraakt en daarom naar het ziekenhuis ging, is onduidelijk. De politie roept mensen die de man herkennen op om zich te melden.