Nederlanders melden eerste schade door storm Henk bij verzekeraar

Veel mensen hebben woensdag al schade gemeld door storm Henk, die dinsdagavond en afgelopen nacht door Nederland raasde. Bij verzekeraar Nationale Nederlanden (NN) zijn in de ochtend al zo’n negentig schademeldingen binnen, meldt een woordvoerder.

“We zien dat de storm behoorlijk heftig is geweest en een groter gebied heeft getroffen dan eerdere stormen, zoals CiarĂ¡n, Poly en Pia”, zegt hij. Later woensdag wordt volgens de zegsman van NN waarschijnlijk meer bekend over de schade die storm Henk heeft aangericht. OHRA en de verzekeringen van ABN AMRO, ING en SNS vallen ook onder de koepel van NN.

In Noord-Holland, Friesland, het IJsselmeer en het Waddengebied gold code oranje, omdat daar zware tot zeer zware windstoten voorkwamen. In de rest van het land gold code geel. Op meerdere plekken in Nederland haalde de brandweer omgewaaide bomen van de weg. Ook de treinen hadden last van storm Henk. Zo viel dinsdagavond een boom op het spoor tussen Utrecht Centraal en Tiel, waardoor er even geen treinen reden op dat traject. Nu gelden er geen weerswaarschuwingen meer.

Storm Pia zorgde onlangs nog voor onder meer omgewaaide bomen en wateroverlast. Verzekeraars lieten vorige week weten dat ze bijna 2000 meldingen hadden ontvangen over storm- en waterschade.