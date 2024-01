Animal Rights: nu al meer dieren dood door stalbrand dan in 2023

Met de stalbrand in de nacht van dinsdag op woensdag in het Gelderse Puiflijk zijn er volgens dierenrechtenorganisatie Animal Rights nu al meer dieren omgekomen door brand in 2024 dan in heel 2023. Bij de brand zijn zeker 50.000 kippen gedood, meldde de brandweer. Animal Rights concludeert uit eigen tellingen dat er al ruim 20.000 dieren extra zijn omgekomen in het nieuwe jaar.

De dierenrechtenorganisatie baseert deze cijfers op nieuwsberichten over stalbranden. Hierin kwam naar voren dat zeker 10.000 leghennen, meer dan 12.000 varkens, bijna 100 kalveren en zo’n 65 schapen en lammeren zijn omgekomen afgelopen jaar. In 2022 waren dat er veel meer, toen kwamen er zeker 130.000 dieren om. Animal Rights concludeert dat “stoppen met het opsluiten van dieren” de enige oplossing is om stalbranden te voorkomen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) signaleerde in oktober afgelopen jaar nog dat aanbevelingen om stallen brandveiliger te maken grotendeels niet zijn opgevolgd. De onderzoeksraad zag dat de urgentie bij veehouders vaak ontbreekt, omdat ze ervan uitgaan dat een stalbrand hun niet overkomt. Ook zorgt onzekerheid in het stikstofbeleid voor onzekerheid, waardoor investeringen in nieuwe stallen nagenoeg stilliggen.