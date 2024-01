Rijkswaterstaat gaat defecte dam dichten met tonnen aan stenen

Rijkswaterstaat laat de doorgebroken dam in Maastricht dichten met enorme hoeveelheden grote stenen. Die worden vanuit Wallonië per schip aangevoerd, en dan verpakt in enorme netten die alleen al 8000 kilo wegen. De netten worden vanuit Rotterdam aangevoerd, noemde May van de Kerkhof, directeur netwerkmanagement Zuid-Nederland van Rijkswaterstaat (RWS) donderdag tijdens een bezoek aan Maastricht als een van de opties.

Stenen en netten zijn alvast besteld om vaart te maken, maar mocht het niet lukken, dan is er een plan B. In dat geval kan RWS de toegang tot het kanaal afsluiten met containers vol stenen.

Burgemeester Wim Hillenaar sprak donderdag met de bewoners van de dertig woonboten. Die werden woensdag na het doorbreken van de dam aan de Stuwweg geëvacueerd. Ze kunnen voorlopig niet terug naar huis, zei Hillenaar. “De bewoners van de boten zijn ongelooflijk geschrokken”, zei Hillenaar. “Ze zijn boos en verdrietig tegelijk.”

Brandweercommandant Luc Valent zei te verwachten dat de bewoners op zijn vroegst zondag terug kunnen, maar dat hangt af van de noodmaatregelen die RWS treft, zei hij.

Hoewel naar de oorzaak van de dambreuk nog wordt gezocht, kan het wegspoelen van de overlaatdam volgens Van de Kerkhof mede veroorzaakt zijn door een defect in de nabijgelegen stuw van Borgharen. Die kan niet volledig gestreken worden. “Daardoor is het peil hoger, maar deze werveling van het water hadden we niet voorzien”, zei ze. De stroomsnelheid van de Maas nam door regen fors toe.

Van de Kerkhof en Hillenaar spraken beiden hun medeleven uit voor de bewoners van een donderdagochtend vroeg op drift geraakte woonboot, die tegen een brug aanvoer. Daardoor liepen brug en boot zware schade op. “Deze mensen zijn in één klap hun woning kwijt”, zei Van de Kerkhof. “Dat is hartstikke sneu!”

RWS overweegt de aanleg van een noodbrug of pontons omdat de huidige brug naar de Stuwweg op instorten staat. De bewoners van de boten, die langs de doodlopende weg liggen, konden alleen via die brug bij hun woningen komen. Nu kunnen ze de boten niet meer bereiken. Het herstel van de brug gaat enige tijd duren, alle aandacht gaat eerst naar het herstel van de dam”, zei Van de Kerkhof.